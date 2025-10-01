Grande Fratello Matteo Azzali minaccia di lasciare la Casa | Non è il posto che fa per me

Matteo Azzali, ex pugile parmigiano, ha vissuto con disagio le prime ore nella Casa del Grande Fratello e ha minacciato l'abbandono se non potrà raccontare la sua vera storia. La nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura, è partita lunedì sera con l'ingresso dei primi concorrenti nella Casa più spiata d'Italia. Tra loro c'è Matteo Azzali, ex pugile parmigiano e maestro di boxe, che lo scorso 14 marzo ha compiuto 47 anni. La prima notte difficile di Matteo Azzali nella Casa del Grande Fratello Fin dalle prime ore sotto le telecamere, l'ex atleta ha vissuto un certo disagio. L'atmosfera troppo goliardica, fatta di cori, urla e cuscinate tra i coinquilini più giovani, si è rivelata distante dai suoi obiettivi e dal motivo per cui ha deciso di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

