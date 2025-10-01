Grande Fratello la confessione di Anita Mazzotta | Ho il cuore in una gabbia

Comingsoon.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anita Mazzotta, concorrente di questa edizione del GF, ha deciso di raccontarsi a uno degli inquilini: ecco la sua confessione a cuore aperto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

grande fratello la confessione di anita mazzotta ho il cuore in una gabbia

© Comingsoon.it - Grande Fratello, la confessione di Anita Mazzotta: "Ho il cuore in una gabbia"

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

Grande Fratello, la confessione di Anita Mazzotta: "Ho il cuore in una gabbia" - Anita Mazzotta, concorrente di questa edizione del GF, ha deciso di raccontarsi a uno degli inquilini: ecco la sua confessione a cuore aperto. comingsoon.it scrive

grande fratello confessione anitaGrande Fratello 2025, confessione choc di Anita: “Come è il mio fidanzato ideale”/ Giulio in ‘blackout’ - Grande Fratello 2025, inquilini a cuore aperto: amore, solitudine e desideri mai detti infiammano la Casa. Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Confessione Anita