Grande Fratello Jonas Pepe mette in guardia Giulio Carotenuto | ' ' Ti devi ridimensionare' '

Comingsoon.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primi giorni di convivenza nella casa del Grande Fratello e Jonas Pepe ha già qualcosa da dire a Giulio Carotenuto. Ecco cosa si sono rivelati in sauna. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

grande fratello jonas pepe mette in guardia giulio carotenuto ti devi ridimensionare

© Comingsoon.it - Grande Fratello, Jonas Pepe mette in guardia Giulio Carotenuto: ''Ti devi ridimensionare''

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

Grande Fratello, Jonas Pepe mette in guardia Giulio Carotenuto: ''Ti devi ridimensionare'' - Primi giorni di convivenza nella casa del Grande Fratello e Jonas Pepe ha già qualcosa da dire a Giulio Carotenuto. Come scrive comingsoon.it

Chi è Matteo Jonas Pepe del Grande Fratello: età, origini, fidanzata, lavoro, Instagram - Modello romano con molte passioni ed esperienze di vita, partecipa alla nuova edizione del reality di Canale 5 ... Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Jonas Pepe