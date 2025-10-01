News TV. Non c’è pace nella casa più spiata d’Italia! Questa volta a scatenare il clamore mediatico è stata Giulia Soponariu, appena diciannovenne ma già “regina” delle polemiche. Durante una tranquilla chiacchierata in cucina, la giovane concorrente ha commentato la sua foto ufficiale diffusa dal programma, lamentando che la sua immagine non le rende giustizia. Una frase all’apparenza innocua, che però si è trasformata in un vero caso mediatico quando Giulia ha pronunciato parole che hanno lasciato tutti a bocca aperta, scatenando la reazione furiosa del pubblico. Leggi anche: “Grande Fratello”, è già caos: un concorrente minaccia di lasciare la casa Leggi anche: “Grande Fratello”, arrivano dure critiche dal famoso: “Un orrore” La frase incriminata di Giulia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Grande Fratello, Giulia finisce nei guai: cosa ha detto