Grande Fratello Giulia finisce nei guai | cosa ha detto

Tvzap.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News TV. Non c’è pace nella casa più spiata d’Italia! Questa volta a scatenare il clamore mediatico è stata Giulia Soponariu, appena diciannovenne ma già “regina” delle polemiche. Durante una tranquilla chiacchierata in cucina, la giovane concorrente ha commentato la sua foto ufficiale diffusa dal programma, lamentando che la sua immagine non le rende giustizia. Una frase all’apparenza innocua, che però si è trasformata in un vero caso mediatico quando Giulia ha pronunciato parole che hanno lasciato tutti a bocca aperta, scatenando la reazione furiosa del pubblico. Leggi anche: “Grande Fratello”, è già caos: un concorrente minaccia di lasciare la casa Leggi anche: “Grande Fratello”, arrivano dure critiche dal famoso: “Un orrore” La frase incriminata di Giulia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

grande fratello giulia finisce nei guai cosa ha detto

© Tvzap.it - Grande Fratello, Giulia finisce nei guai: cosa ha detto

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

grande fratello giulia finisce“La mia foto non mi piace, sembro una down”: Giulia Soponariu già a rischio squalifica al GF - A 24 ore dal fischio di inizio della nuova edizione del Grande Fratello, Giulia Soponariu finisce già a rischio squalifica ... fanpage.it scrive

grande fratello giulia finisceGiulia Soponariu esagera al Grande Fratello: “Questa la meno”/ La rivelazione scatena la bufera sul web - Giulia Soponariu protagonista delle prime ore nella casa del Grande Fratello: le sue parole scatenano la bufera sul web. Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Giulia Finisce