Grande Fratello frase razzista contro i napoletani | è bufera ecco chi è la concorrente incriminata

La nuova edizione del Grande Fratello prometteva scintille, e non ha deluso: a pochi giorni dall'ingresso nella casa, una concorrente è già finita al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni giudicate gravi e discriminatorie. Si tratta di Giulia Soponariu, modella 19enne, che in poche ore ha collezionato una serie di frasi ritenute inopportune, capaci di accendere il dibattito sui social e di mettere in difficoltà la produzione. Dalla battuta ritenuta abilista, fino a un'affermazione su un altro concorrente che ha suscitato l' accusa di razzismo verso i napoletani, Giulia ha messo in seria discussione la sua permanenza nel reality.

