Le dinamiche del Grande Fratello 2025 iniziano a prendere forma e, come spesso accade, la convivenza forzata mette alla prova la pazienza dei concorrenti. Durante la notte tra il 1 e il 2 ottobre, nella Casa più spiata d’Italia è esploso il primo vero momento di tensione. Tutto è partito con una cuscinate scherzosa tra alcuni inquilini, ma la situazione è rapidamente degenerata, facendo infuriare due gieffini: Francesco Rana e Grazia Kendy. Una cuscinate in piena notte scatena il caos. Nel cuore della notte, mentre la maggior parte dei concorrenti cercava di dormire, un gruppo di coinquilini ha dato il via a una cuscinate improvvisata. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Grande Fratello, caos nella notte dell’1 Ottobre 2025: due concorrenti furiosi