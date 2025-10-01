Non sono passate neanche 48 ore dall’inizio della nuova era del Grande Fratello targata Simona Ventura, e la Casa è già epicentro di una tempesta mediatica. A scatenarla è stata la concorrente più giovane di questa edizione, la 19enne Giulia Soponariu, con una frase che ha immediatamente fatto insorgere il web. La frase che scatena la tempesta. Tutto è accaduto in cucina, durante una chiacchierata informale con altri coinquilini. Commentando la sua foto ufficiale mostrata durante la prima puntata, Giulia ha espresso il suo disappunto con parole inaccettabili: “La mia foto non mi piace per niente, sembro una down”. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Grande Fratello, bufera su Giulia: “Sembro una down”, ora rischia la squalifica