Grande Fratello bufera su Giulia | Sembro una down ora rischia la squalifica
Non sono passate neanche 48 ore dall’inizio della nuova era del Grande Fratello targata Simona Ventura, e la Casa è già epicentro di una tempesta mediatica. A scatenarla è stata la concorrente più giovane di questa edizione, la 19enne Giulia Soponariu, con una frase che ha immediatamente fatto insorgere il web. La frase che scatena la tempesta. Tutto è accaduto in cucina, durante una chiacchierata informale con altri coinquilini. Commentando la sua foto ufficiale mostrata durante la prima puntata, Giulia ha espresso il suo disappunto con parole inaccettabili: “La mia foto non mi piace per niente, sembro una down”. 🔗 Leggi su Tutto.tv
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
La sorpresa del vecchio Grande Fratello: oggi è il Congresso di Vienna della tv-realtà - X Vai su X
Grande Fratello. . Il pensiero di Jonas: "Abbiamo tutti personalità diverse" #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Jonas-Riflessioni - facebook.com Vai su Facebook
Giulia Soponariu esagera al Grande Fratello: “Questa la meno”/ La rivelazione scatena la bufera sul web - Giulia Soponariu protagonista delle prime ore nella casa del Grande Fratello: le sue parole scatenano la bufera sul web. Come scrive ilsussidiario.net
Grande Fratello, Giulia Soponariu nella bufera: battute infelici su compagni di scuola, napoletani e down - La spontaneità è spesso una carta vincente al Grande Fratello, perché conquista il pubblico e crea dinamiche genuine. Secondo quilink.it