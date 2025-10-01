Grande Fratello amore a tempo di record o copione già scritto? Scoppia il caso Benedetta-Giulio

Al Grande Fratello, si sa, le coppie sono il sale del programma. Ma quando un flirt sboccia a poche ore dallo spegnimento delle luci della prima puntata, il sospetto è d’obbligo. Sotto i riflettori finiscono la salumiera Benedetta Stocchi e il dentista Giulio Carotenuto, la prima (presunta) coppia di questa edizione, già al centro di un ciclone di dubbi: è un colpo di fulmine o pura strategia?. Coccole, tango e sospetti: la cronaca di un flirt lampo. La cronaca delle prime 24 ore nella Casa parla chiaro: sguardi complici, “grattini” e lunghe chiacchierate notturne avvolti nello stesso plaid in giardino. 🔗 Leggi su Tutto.tv

