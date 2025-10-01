Granchio blu in Campania | l’Osservatorio Genenvet continua il monitoraggio

Anteprima24.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Prosegue il monitoraggio del granchio blu, Callinectes sapidus, lungo le coste campane. I dati sono raccolti dal laboratorio di Genetica Veterinaria del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II, che dall’ giugno 2023 segue l’evoluzione del fenomeno attraverso l’ Osservatorio Genenvet. I dati del 2025 e le prime valutazioni. Secondo il coordinatore scientifico di Genenvet, Vincenzo Peretti, le rilevazioni condotte nel 2025 attestano una presenza costante della specie lungo il litorale campano. “Le informazioni raccolte nel 2025 confermano la presenza costante del granchio blu lungo il litorale campano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

granchio blu in campania l8217osservatorio genenvet continua il monitoraggio

© Anteprima24.it - Granchio blu in Campania: l’Osservatorio Genenvet continua il monitoraggio

In questa notizia si parla di: granchio - campania

granchio blu campania l8217osservatorioPeretti: “Granchio blu in Campania, prosegue il monitoraggio” - Prosegue il monitoraggio del granchio blu (Callinectes sapidus) nei mari della Campania. napolivillage.com scrive

Granchio blu, la soluzione italiana all’invasione: dal Po esportato a Usa, Corea del Sud e Sri Lanka - L'Italia potrebbe avere risolto con un colpo d'ala (o meglio di chele, sarebbe più corretto) il caso del granchio blu. Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Granchio Blu Campania L8217osservatorio