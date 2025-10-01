Tempo di lettura: 3 minuti Prosegue il monitoraggio del granchio blu, Callinectes sapidus, lungo le coste campane. I dati sono raccolti dal laboratorio di Genetica Veterinaria del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II, che dall’ giugno 2023 segue l’evoluzione del fenomeno attraverso l’ Osservatorio Genenvet. I dati del 2025 e le prime valutazioni. Secondo il coordinatore scientifico di Genenvet, Vincenzo Peretti, le rilevazioni condotte nel 2025 attestano una presenza costante della specie lungo il litorale campano. “Le informazioni raccolte nel 2025 confermano la presenza costante del granchio blu lungo il litorale campano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Granchio blu in Campania: l’Osservatorio Genenvet continua il monitoraggio