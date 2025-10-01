GP Singapore 2025 | McLaren padrona o sorprese clamorose?

GP di Singapore 2025: McLaren dominatrice o sorprese come a Baku? In questa puntata, Beatrice Frangione intervista Carlo Platella di Formula Passion per analizzare il prossimo Gran Premio di Singapore di Formula 1. Sarà una gara scontata a favore della McLaren o ci aspetta un colpo di scena come già visto a Baku? Carlo Platella ci offre una lettura approfondita sul potenziale dei team, le strategie possibili e gli outsider che potrebbero sorprendere sul circuito cittadino di Marina Bay. 🔗 Leggi su Oasport.it

