Governo Usa in shutdown | e Trump pensa a tagliare migliaia di dipendenti federali
Il governo federale degli Stati Uniti è ufficialmente entrato in shutdown a partire dalla mezzanotte di mercoledì, dopo che democratici e repubblicani non sono riusciti a raggiungere un accordo su un disegno di legge per il finanziamento, secondo quanto riportato da Fox News. La scadenza per l’approvazione di un’estensione temporanea del bilancio per l’anno fiscale 2025 è passata senza risultati, lasciando migliaia di lavoratori federali a rischio di sospensione temporanea o di lavorare senza stipendio. Shutdown, è ufficiale. Un tentativo iniziale dei repubblicani al Senato di approvare una risoluzione di continuità (CR) per mantenere i livelli di finanziamento fino al 21 novembre è stato bloccato dai dem, furiosi per essere stati esclusi dai negoziati. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: governo - shutdown
Usa, il Senato boccia due proposte di legge: governo in shutdown | Trump: "Ci saranno licenziamenti di massa"
Usa, il Senato boccia la proposta repubblicana: governo in shutdown | Trump: "Ci saranno licenziamenti di massa"
Shutdown negli USA: perché il governo ha chiuso i battenti e cosa succede ora
Shutdown del governo statunitense: perché l'Europa dovrebbe preoccuparsi? - X Vai su X
LA RASSEGNA STAMPA DI MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2025 L'Amministrazione Trump spinge per un piano di pace a Gaza con Netanyahu mentre si profila uno shutdown del governo per i sussidi sanitari - facebook.com Vai su Facebook
USA Shutdown 2025: crisi al Congresso e scontro politico tra Trump e i democratici - Negli Stati Uniti è ufficialmente scattato lo shutdown del governo federale, entrato in vigore a mezzanotte (le 6 del mattino in Italia), con il conseguente blocco di una parte ... msn.com scrive
Shutdown negli Stati Uniti di Trump. Perché stavolta le conseguenze potrebbero essere più gravi - Allo scoccare della mezzanotte di oggi, mercoledì 1° ottobre 2025, negli USA è scattato lo shutdown. Segnala money.it