Governo Usa in shutdown | e Trump pensa a tagliare migliaia di dipendenti federali

Il governo federale degli Stati Uniti è ufficialmente entrato in shutdown a partire dalla mezzanotte di mercoledì, dopo che democratici e repubblicani non sono riusciti a raggiungere un accordo su un disegno di legge per il finanziamento, secondo quanto riportato da Fox News. La scadenza per l’approvazione di un’estensione temporanea del bilancio per l’anno fiscale 2025 è passata senza risultati, lasciando migliaia di lavoratori federali a rischio di sospensione temporanea o di lavorare senza stipendio. Shutdown, è ufficiale. Un tentativo iniziale dei repubblicani al Senato di approvare una risoluzione di continuità (CR) per mantenere i livelli di finanziamento fino al 21 novembre è stato bloccato dai dem, furiosi per essere stati esclusi dai negoziati. 🔗 Leggi su It.insideover.com

