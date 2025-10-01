Google potrebbe ripristinare un’amata funzione di Pixel Launcher
Pare che Google stia valutando la possibilità di ripristinare un utile collegamento in Pixel Launcher. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Google conferma che Chrome OS potrebbe essere integrato in Android
In futuro Google potrebbe consentire di disattivare il Failed Authentication Lock
Files di Google potrebbe affinare i filtri di ricerca col prossimo aggiornamento
