Google limita le risposte dell’IA sulle ricerche legate alla salute mentale di Trump
(Adnkronos) – Google ha introdotto restrizioni mirate nella funzione di ricerca con intelligenza artificiale, limitando la generazione automatica di riassunti per alcune query che riguardano lo stato mentale di Donald Trump. Quando gli utenti cercano espressioni come “Trump mostra segni di demenza”, il motore non restituisce la consueta panoramica AI ma un messaggio standard: “Nessun . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
F-Droid denuncia che la verifica obbligatoria degli sviluppatori Android rafforza il controllo di Google e rischia di limitare la libertà di installazione. E chiede l’intervento di autorità e regolatori - facebook.com Vai su Facebook
Non solo Apple, per Google il DMA danneggia e limita gli utenti europei http://dlvr.it/TNKg2r - X Vai su X