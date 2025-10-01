Google lancia la nuova app Google Home riprogettata per integrare Gemini for Home

Tuttoandroid.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno dell'annuncio di Gemini for Home, Google ha presentato una veste rinnovata (e potenziata) per l'app Google Home. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

google lancia la nuova app google home riprogettata per integrare gemini for home

© Tuttoandroid.net - Google lancia la “nuova” app Google Home, riprogettata per integrare Gemini for Home

In questa notizia si parla di: google - lancia

Google Foto lancia strumenti creativi con AI: Video Animati, Remix e Hub “Crea” per trasformare i ricordi

Google lancia Gemini Drops per fare il punto sulle ultime novità della sua AI

Google alza l’asticella e lancia il Canary Release Channel di Android

google lancia nuova appGoogle rivoluziona una sua app amatissima e la rende tutta nuova - Big G ha deciso di lanciare una versione rivisitata da zero, ecco cosa cambia e dove. Da money.it

google lancia nuova appGoogle aggiorna l’app di Home con una nuova icona e avvia l’integrazione di Gemini - Google ha aggiornato l'app di Google Home per iPhone e iPad: arriva una nuova icona ed è in rollout una nuova UI con l'integrazione di Gemini. Scrive tuttotech.net

Cerca Video su questo argomento: Google Lancia Nuova App