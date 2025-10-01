’Good Italy workshop’ Operatori turistici dal mondo alla scoperta delle nostre bontà
La nostra città ha ospitato nelle scorse ore per la prima volta il ’Good Italy workshop’, grande vetrina per prodotti, luoghi ed esperienze made in Reggio e per l’intera Food Valley. Un evento a cui hanno preso parte una cinquantina buyer internazionali specializzati in turismo enogastronomico. Un’iniziativa organizzata da Apt Servizi Emilia-Romagna e Tourist Trend, con la compartecipazione di Assessorato all’Agricoltura dell’Emilia-Romagna e il coinvolgimento delle tre Destinazioni Turistiche regionali e il Comune di Reggio Emilia. Arrivati lunedì nella nostra città gli ospiti hanno visitato la Sala del Tricolore e i Chiostri di San Pietro alla sera, dove hanno potuto gustato i sapori emiliani e reggiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: good - italy
Le foto del pranzo di domenica . . . #anticouliveto #28settembre #pranzospettacolo #evento #festa #ristorante #top50restaurants #cucina #ristorantimarche #regionemarche #igersmarche #marchedavivere #italia #italy #takemethere #eat #good - facebook.com Vai su Facebook
Pronti? Domani solo good vibes + style - X Vai su X