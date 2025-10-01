’Good Italy workshop’ Operatori turistici dal mondo alla scoperta delle nostre bontà

La nostra città ha ospitato nelle scorse ore per la prima volta il ’Good Italy workshop’, grande vetrina per prodotti, luoghi ed esperienze made in Reggio e per l’intera Food Valley. Un evento a cui hanno preso parte una cinquantina buyer internazionali specializzati in turismo enogastronomico. Un’iniziativa organizzata da Apt Servizi Emilia-Romagna e Tourist Trend, con la compartecipazione di Assessorato all’Agricoltura dell’Emilia-Romagna e il coinvolgimento delle tre Destinazioni Turistiche regionali e il Comune di Reggio Emilia. Arrivati lunedì nella nostra città gli ospiti hanno visitato la Sala del Tricolore e i Chiostri di San Pietro alla sera, dove hanno potuto gustato i sapori emiliani e reggiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

