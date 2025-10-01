Good boy di shudder conquista il 92% su rotten tomatoes prima del rilascio
Il nuovo film di Shudder, Good Boy, sta suscitando grande interesse nel settore horror in vista della sua prossima uscita. La pellicola, diretta da Ben Leonberg alla sua prima esperienza come regista, si distingue per un approccio innovativo al genere, raccontando una storia di invasione domestica attraverso gli occhi di un cane chiamato Indy. Questa prospettiva originale ha già catturato l’attenzione del pubblico e della critica, posizionandosi tra i titoli più attesi dell’anno. caratteristiche principali di good boy. trama e produzione. Good Boy narra le vicende di un’invasione a casa, con una narrazione che si sviluppa dal punto di vista animale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
