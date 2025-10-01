Gomez sempre obiettivo di Tare | possibilità concrete a gennaio? Le ultime novità

Pianetamilan.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Milan, Joe Gomez potrebbe essere il colpo di Igli Tare per il mercato di gennaio. Ecco le ultime importanti novità da Calciomercato.com. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

gomez sempre obiettivo di tare possibilit224 concrete a gennaio le ultime novit224

© Pianetamilan.it - Gomez sempre obiettivo di Tare: possibilità concrete a gennaio? Le ultime novità

In questa notizia si parla di: gomez - obiettivo

Milan, Pellegatti: “Gomez unico obiettivo. Rabiot? Mi è stato detto che …”

Milan, obiettivo gennaio: Allegri insiste per Joe Gomez ma servono rinforzi anche in attacco

Milan, Joe Gomez del Liverpool è il nuovo obiettivo: cosa filtra - C’è un reparto che, più di tutti, continua a tenere acceso il dibattito attorno al Milan di Max Allegri: la difesa. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gomez Obiettivo Tare Possibilit224