Golf l’Italia al via del Mondiale a squadre femminile a Singapore
Dal 1° al 4 ottobre al Tanah Merah Country Club si gioca l'Espirito Santo Trophy. In campo Aparicio, Fiorellini e Partele. L' Italia femminile di golf è pronta a misurarsi con l'élite mondiale alla 31ª edizione del World Amateur Team ChampionshipsEspirito Santo Trophy, in programma dal 1° al 4 ottobre al Tanah Merah Country Club (Tampine Course) di Singapore.
Golf, Armitage conduce all’Open di Francia. Tanta Italia nelle prime posizioni
il 4 e 5 ottobre al Florinas Golf ritorna il grande & con l' ’ + > https://www.florinasgolf.it/open-italia-pitchputt-2025-florinas-4-5-ottobre/ #terrecherigenerano #pitchandputt #sardegna #go - facebook.com Vai su Facebook
HOTELPLANNER TOUR Italian Challenge Open Golf Nazionale, Sutri, Italia ROUND 2 ITA: ITA: T11 Jacopo Vecchi Fossa -9 (69 66), Lorenzo Scalise -9 (68 67) Leader: Jc Ritchie -12 (69 63) Foto Raffaele Canepa - 3MIND / Federazione Italiana G - X Vai su X