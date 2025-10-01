Golf l’Italia al via del Mondiale a squadre femminile a Singapore

Dal 1° al 4 ottobre al Tanah Merah Country Club si gioca l’Espirito Santo Trophy. In campo Aparicio, Fiorellini e Partele. L’ Italia femminile di golf è pronta a misurarsi con l’élite mondiale alla 31ª edizione del World Amateur Team ChampionshipsEspirito Santo Trophy, in programma dal 1° al 4 ottobre al Tanah Merah Country Club (Tampine Course) di Singapore. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it