Golf il PGA atterra in Mississippi Molinari e Manassero pronti per il Sanderson Farms Championship
La Fall Season della FedEx Cup è ufficialmente nel clou. Il PGA tour, infatti, dopo la chiusura della Ryder Cup (vinta a fatica nei match play dall’Europa per 15-13), vola a Jackson, nel Mississippi, per il Sanderson Farm Championship, torneo che vale per l’esattezza 6 milioni di dollari e 500 punti. Qui, a difendere il titolo, sarà Kevin Ju, taiwanese 27enne passato professionista nel 2021 che l’anno scorso vinse ai playoff contro Beau Hossler il suo unico titolo in carriera sul tour maggiore. In terra americana ci sarà anche un ospite d’eccezione. Il neo vincitore della Ryder Cup Rasmus Hojgaard ha deciso di prendere parte al torneo organizzato sui fairway del The Country Club of Jackson e di andare a caccia di qualche punto utile per la classifica finale del PGA Tour che verrà stilata a dicembre. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: golf - atterra
«L’immagine di Kerri Strug che atterra dopo il suo salto, nonostante la caviglia malconcia, e viene poi sollevata dal suo allenatore, resta impressa nella memoria di tutti gli appassionati di sport. » Millie Bobby Brown, ancora attesa dal pubblico per l’ultima stagi - facebook.com Vai su Facebook
Hyper-Sport Jet Capsule: una Navicella atterra nel mare dell'Argentario - - X Vai su X
Golf, il PGA atterra in Mississippi. Molinari e Manassero pronti per il Sanderson Farms Championship - Il PGA tour, infatti, dopo la chiusura della Ryder Cup (vinta a fatica nei match play dall'Europa ... Si legge su oasport.it