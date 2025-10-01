La Fall Season della FedEx Cup è ufficialmente nel clou. Il PGA tour, infatti, dopo la chiusura della Ryder Cup (vinta a fatica nei match play dall’Europa per 15-13), vola a Jackson, nel Mississippi, per il Sanderson Farm Championship, torneo che vale per l’esattezza 6 milioni di dollari e 500 punti. Qui, a difendere il titolo, sarà Kevin Ju, taiwanese 27enne passato professionista nel 2021 che l’anno scorso vinse ai playoff contro Beau Hossler il suo unico titolo in carriera sul tour maggiore. In terra americana ci sarà anche un ospite d’eccezione. Il neo vincitore della Ryder Cup Rasmus Hojgaard ha deciso di prendere parte al torneo organizzato sui fairway del The Country Club of Jackson e di andare a caccia di qualche punto utile per la classifica finale del PGA Tour che verrà stilata a dicembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, il PGA atterra in Mississippi. Molinari e Manassero pronti per il Sanderson Farms Championship