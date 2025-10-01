Gol Renato Veiga uno scherzo del destino | l’ex bianconero pareggia di testa sul finale di Villarreal Juve Ma è stato lasciato troppo da solo!

Gol Renato Veiga, uno scherzo del destino: il difensore segna di testa e pareggia il match Villarreal Juve. Una beffa atroce, la più crudele. Nel momento in cui la Juventus assaporava una vittoria fondamentale in Champions League, è arrivata la doccia gelata, per mano del più inatteso dei protagonisti. Al 90? minuto, il Villarreal ha trovato il gol del definitivo 2-2 e a segnarlo è stato proprio lui: Renato Veiga, l’ex difensore bianconero. Villarreal Juve LIVE Una rete che sa di condanna per la squadra di Igor Tudor, che vede svanire i tre punti a un passo dal traguardo, e che completa una serata da incubo per i colori bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gol Renato Veiga, uno scherzo del destino: l’ex bianconero pareggia di testa sul finale di Villarreal Juve. Ma è stato lasciato troppo da solo!

