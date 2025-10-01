Gol Mikautadze l’ex obiettivo bianconero sblocca Villarreal Juve | difesa penetrata e gli spagnoli sono avanti

Gol Mikautadze, l’ex obiettivo bianconero sblocca Villarreal Juve: ecco come è stata sbloccata la partita di Champions League. Una beffa nella beffa. In una partita iniziata nel peggiore dei modi con l’infortunio di Cabal, la Juventus subisce anche il gol dello svantaggio. Al 17? minuto della sfida dello Stadio della Ceramica, è il Villarreal a portarsi in vantaggio per 1-0 con la rete del suo centravanti, Georges Mikautadze, un giocatore che, per un crudele scherzo del destino, in passato era stato accostato proprio al club bianconero. Villarreal Juve LIVE L’azione del gol è nata da una rapida ripartenza della squadra spagnola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

