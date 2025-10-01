Goccia fredda siberiana in Emilia Romagna | maltempo nel weekend e temperature in picchiata

Ilrestodelcarlino.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 1 ottobre 2025 – L’ aria fredda proveniente dalla Siberia e la pioggia sono arrivate in Emilia Romagna. L’ autunno è entrato nel vivo come preannunciato dalle previsioni meteo: le temperature sono drasticamente in calo e il maltempo ha iniziato a imperversare sulla regione. Accensione riscaldamento 2025 in Emilia Romagna: ecco la data Goccia fredda in Europa. Nuova allerta meteo per vento. Temperature in picchiata. Previsioni meteo giovedì 2 ottobre. Previsioni meteo venerdì 3 ottobre. La tendenza meteo da sabato 4 a lunedì 6 ottobre. Che tempo farà in Emilia Romagna nei prossimi giorni?. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

goccia fredda siberiana in emilia romagna maltempo nel weekend e temperature in picchiata

© Ilrestodelcarlino.it - Goccia fredda siberiana in Emilia Romagna: maltempo nel weekend e temperature in picchiata

In questa notizia si parla di: goccia - fredda

goccia fredda siberiana emiliaGoccia fredda siberiana in Emilia Romagna: maltempo nel weekend e temperature in picchiata - L’aria fredda dalla Russia punta il Mediterraneo centrale e porta con sè minime che arriveranno a toccare anche i 6- Come scrive msn.com

Goccia fredda trafigge l’anticiclone africano: dove scoppieranno i temporali - Sarà una pausa relativamente breve ma significativa dopo tanti giorni dominati dall'anticiclone africano che ha fatto innalzare i termometri anche fin verso i 38- Scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Goccia Fredda Siberiana Emilia