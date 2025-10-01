Goccia fredda siberiana in Emilia Romagna | maltempo nel weekend e temperature in picchiata

Bologna, 1 ottobre 2025 – L’ aria fredda proveniente dalla Siberia e la pioggia sono arrivate in Emilia Romagna. L’ autunno è entrato nel vivo come preannunciato dalle previsioni meteo: le temperature sono drasticamente in calo e il maltempo ha iniziato a imperversare sulla regione. Accensione riscaldamento 2025 in Emilia Romagna: ecco la data Goccia fredda in Europa. Nuova allerta meteo per vento. Temperature in picchiata. Previsioni meteo giovedì 2 ottobre. Previsioni meteo venerdì 3 ottobre. La tendenza meteo da sabato 4 a lunedì 6 ottobre. Che tempo farà in Emilia Romagna nei prossimi giorni?. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

