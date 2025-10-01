Goccia fredda siberiana in Emilia Romagna | maltempo nel weekend e temperature in picchiata
Bologna, 1 ottobre 2025 – L’ aria fredda proveniente dalla Siberia e la pioggia sono arrivate in Emilia Romagna. L’ autunno è entrato nel vivo come preannunciato dalle previsioni meteo: le temperature sono drasticamente in calo e il maltempo ha iniziato a imperversare sulla regione. Accensione riscaldamento 2025 in Emilia Romagna: ecco la data Goccia fredda in Europa. Nuova allerta meteo per vento. Temperature in picchiata. Previsioni meteo giovedì 2 ottobre. Previsioni meteo venerdì 3 ottobre. La tendenza meteo da sabato 4 a lunedì 6 ottobre. Che tempo farà in Emilia Romagna nei prossimi giorni?. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: goccia - fredda
Previsioni del tempo per la giornata di mercoledì 1 ottobre 2025. Un cordiale saluto a tutti e bentrovati, saremo ancora interessati dalla parte più occidentale di un'ampia goccia di aria fredda presente sull’Europa orientale. Figura barica che ci esporrà ad una a - facebook.com Vai su Facebook
Anche oggi e nei prossimi giorni, la nostra provincia si troverà all'interno di una zona caratterizzata da instabilità (dovuta ad una goccia fredda in quota). Specialmente nel pomeriggio sarà quindi possibile qualche fenomeno sparso. Info su: https://reggioemilia - X Vai su X
Goccia fredda siberiana in Emilia Romagna: maltempo nel weekend e temperature in picchiata - L’aria fredda dalla Russia punta il Mediterraneo centrale e porta con sè minime che arriveranno a toccare anche i 6- Come scrive msn.com
Goccia fredda trafigge l’anticiclone africano: dove scoppieranno i temporali - Sarà una pausa relativamente breve ma significativa dopo tanti giorni dominati dall'anticiclone africano che ha fatto innalzare i termometri anche fin verso i 38- Scrive ilgiornale.it