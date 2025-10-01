«La Global Sumud Flotilla è davvero solo cronaca?», si chiedono i media. Tra testimonianze di bordo, analisi legali e narrazione pubblica, questo evento diventa prova diplomatica, scontro tra principi e percezione: «Il pubblico è la miglior bussola». 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Global Sumud Flotilla verso Gaza tra regole del mare, narrazione pubblica e sentiment dei media