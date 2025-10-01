Global Sumud Flotilla ultime notizie | le imbarcazioni arrivate a 120 miglia nautiche da Gaza Gli israeliani sono arrivati | DIRETTA LIVE
La Global Sumud Flotilla è entrata nella zona a rischio, a circa 130 miglia nautiche da Gaza. L’esercito israeliano ha iniziato a entrare in azione circondando la barca di testa per circa sei minuti. Secondo quanto raccontato dal deputato del Pd Arturo Scotto, che si trova a bordo di una delle navi, per ora nessun alt è stato intimato anche se la tensione è palpabile. “Continuiamo a navigare senza lasciarci scoraggiare dalle minacce e dalle tattiche intimidatorie di Israele” è il messaggio della spedizione umanitaria sui social. Di seguito tutte le ultime notizie, aggiornate in tempo reale, sulla spedizione della Global Sumud Flotilla a Gaza di oggi, martedì 1° ottobre 2025. 🔗 Leggi su Tpi.it
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
