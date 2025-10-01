Global Sumud Flotilla ultime notizie | le imbarcazioni arrivate a 120 miglia nautiche da Gaza Gli israeliani sono arrivati | DIRETTA LIVE

Tpi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Global Sumud Flotilla è entrata nella zona a rischio, a circa 130 miglia nautiche da Gaza. L’esercito israeliano ha iniziato a entrare in azione circondando la barca di testa per circa sei minuti. Secondo quanto raccontato dal deputato del Pd Arturo Scotto, che si trova a bordo di una delle navi, per ora nessun alt è stato intimato anche se la tensione è palpabile. “Continuiamo a navigare senza lasciarci scoraggiare dalle minacce e dalle tattiche intimidatorie di Israele” è il messaggio della spedizione umanitaria sui social. Di seguito tutte le ultime notizie, aggiornate in tempo reale, sulla spedizione della Global Sumud Flotilla a Gaza di oggi, martedì 1° ottobre 2025. 🔗 Leggi su Tpi.it

global sumud flotilla ultime notizie le imbarcazioni arrivate a 120 miglia nautiche da gaza gli israeliani sono arrivati diretta live

© Tpi.it - Global Sumud Flotilla, ultime notizie: le imbarcazioni arrivate a 120 miglia nautiche da Gaza. “Gli israeliani sono arrivati” | DIRETTA LIVE

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

global sumud flotilla ultimeGlobal Sumud Flotilla, le notizie in diretta da Gaza: barche a circa 120 miglia dalla costa: “Avvicinati da imbarcazioni non identificate” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage ... Lo riporta fanpage.it

global sumud flotilla ultimeGuerra Israele, Flotilla in zona alto rischio: "Avvicinati da navi non identificate". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, Flotilla in zona alto rischio: 'Avvicinati da navi non identificate'. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Global Sumud Flotilla Ultime