Accadrà tutto questa notte. Quando le navi della Global sumud flotilla hanno raggiunto le ottanta miglia nautiche circa dalle coste di Gaza, Israele si è mosso. Cosa sta accadendo. Avvistate, intercettate, affiancate. Le imbarcazioni della Golbal sumud flotilla, la missione umanitaria internazionale diretta a Gaza, sono ormai nel mirino della marina militare israeliana. Che ha cominciato le operazioni di abbordaggio dalla Alma. (GSF FOTO) – Notizie.com Sono circa 40 le piccole imbarcazioni della Flotilla dirette alla Striscia cariche di aiuti umanitari.

Global sumud flotilla, tutto accadrà stanotte davanti alla Striscia. Il sindacato Usb: "Basta, sciopero generale per Gaza il 3 ottobre"