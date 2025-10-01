Global sumud flotilla tutto accadrà stanotte davanti alla Striscia Il sindacato Usb | Basta sciopero generale per Gaza il 3 ottobre
Accadrà tutto questa notte. Quando le navi della Global sumud flotilla hanno raggiunto le ottanta miglia nautiche circa dalle coste di Gaza, Israele si è mosso. Cosa sta accadendo. Avvistate, intercettate, affiancate. Le imbarcazioni della Golbal sumud flotilla, la missione umanitaria internazionale diretta a Gaza, sono ormai nel mirino della marina militare israeliana. Che ha cominciato le operazioni di abbordaggio dalla Alma. (GSF FOTO) – Notizie.com Sono circa 40 le piccole imbarcazioni della Flotilla dirette alla Striscia cariche di aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Notizie.com
In questa notizia si parla di: global - sumud
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
Global Sumud Flotilla, Israele ordina di fermarsi minacciando l’arresto in caso di prosecuzione della rotta. Gli equipaggi: “20 barche israeliane in azione e 5 gommoni. Siamo in stato di massima allerta ma tireremo dritto” @ultimoranet - X Vai su X
Local Team. . LIVE La Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza. Le immagini in diretta dalle barche - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla affiancata da navi israeliane a meno di 70 miglia da Gaza: ordinato l’alt, abbordata la nave “Alma” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: Iniziato l'abbordaggio delle forze armate ... Scrive fanpage.it
Flotilla a 90 miglia da Gaza: «Finiremo agli arresti, consapevoli che non riusciremo ad arrivare». La marina militare israelina userà altoparlanti: «Tornate indietro» - La Turchia ha evacuato dalle barche della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza 11 attivisti che avevano richiesto assistenza, tra cui 3 turchi. Come scrive leggo.it