Global Sumud Flotilla l’esercito di Israele sta arrivando | Ci prepariamo all’abbordaggio

Open.online | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esercito di Israele «sta arrivando». «Si stanno mettendo in posizione, non so quando potremo riaprire le comunicazioni». È la parlamentare europea Benedetta Scuderi ad annunciare alle 4.33 di notte che la Global Sumud Flotilla sta per essere fermata dall’Idf. «Siamo preparati, abbiamo messi i giubbotti di salvataggio. Sapevamo che doveva avvenire intorno a quest’ora almeno l’inizio dell’abbordaggio», aggiunge Scuderi. «Siamo a 150 miglia da Gaza quindi in acque internazionali, ma questo è il punto in cui altre flottiglie sono state prese. Le barche militari ormai si sono ritirate. Siamo in attesa», conclude. 🔗 Leggi su Open.online

