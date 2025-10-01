Global Sumud Flotilla l' AUDIO della fregata Alpino alle imbarcazioni | Ci fermeremo a 150 miglia nautiche da Gaza sarete soli
La Flotilla prosegue, ma l’Italia si ferma a 150 miglia: l’Alpino avvisa che non seguirà le navi solidali, scelta che sa di paura e sudditanza politica La Global Sumud Flotilla è stata avvertita dalla fregata della Marina militare italiana Alpino che dopo la soglia delle 150 miglia nautiche d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
