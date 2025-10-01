Global Sumud Flotilla l' AUDIO della fregata Alpino alle imbarcazioni | Ci fermeremo a 150 miglia nautiche da Gaza sarete soli

Ilgiornaleditalia.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Flotilla prosegue, ma l’Italia si ferma a 150 miglia: l’Alpino avvisa che non seguirà le navi solidali, scelta che sa di paura e sudditanza politica La Global Sumud Flotilla è stata avvertita dalla fregata della Marina militare italiana Alpino che dopo la soglia delle 150 miglia nautiche d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

global sumud flotilla audioGuerra Israele, Flotilla in zona alto rischio: "Avvicinati da navi non identificate". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, Flotilla in zona alto rischio: 'Avvicinati da navi non identificate'. tg24.sky.it scrive

global sumud flotilla audioLa Global Sumud Flotilla sta per entrare nella “zona ad alto rischio” - Cioè nel tratto di mare in cui in passato missioni simili erano state bloccate da Israele: tutti gli sviluppi, man mano che arrivano ... Da ilpost.it

