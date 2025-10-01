Global Sumud Flotilla la diretta | Siamo a meno di 145 miglia nautiche da Gaza Dopo le incursioni israeliane la navigazione continua

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

global sumud flotilla direttaGaza, la guerra in diretta e le news dalla Flotilla: le barche a meno di 145 miglia dalla costa: “Massima allerta” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage ... Scrive fanpage.it

global sumud flotilla direttaLa Global Sumud Flotilla sta per entrare nella “zona ad alto rischio” - Ossia nel tratto di mare in cui in passato missioni simili erano state bloccate da Israele: tutti gli sviluppi man mano che arrivano ... ilpost.it scrive

