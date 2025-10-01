Global Sumud Flotilla cos' è la flotta internazionale per portare aiuti a Gaza
Un movimento lungo tutto il Mediterraneo, non violento, pacifico e simultaneo verso la Striscia per portare sostegno alla popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
A bordo della Global Sumud Flotilla, che si avvicina sempre di più alle coste di Gaza, ci si prepara per un attacco israeliano: le IDF cercheranno di bloccare la missione umanitaria abbordando le imbarcazioni e arrestando gli equipaggi. L'entrata nella zona di r - X Vai su X
Local Team. . LIVE La Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza. Le immagini in diretta dalle barche (no audio) - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, cosa rischia se non si ferma all'alt israeliano? Caffio: «Arresti, ma nessuna violenza». La zona di intercettazione e le norme internazionali - A bordo circa 530 partecipanti appartenenti a 44 delegazioni di Paesi diversi. Si legge su ilmessaggero.it
Global Sumud Flotilla, la scheda: cos’è il blocco navale imposto da Israele a Gaza e come funziona - Mentre le 43 barche flotilla avanzano verso la Striscia si infiamma il dibattito sulla liceità del blocco imposto dal 2009. repubblica.it scrive