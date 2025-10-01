Global Sumud Flotilla Cgil annuncia sciopero generale | Bloccheremo tutto se imbarcazioni verranno bloccate o attaccate da Israele

La Cgil: “Sciopero generale se Israele attacca la Flotilla per Gaza”. Anche l’Usb pronta a bloccare il Paese. Landini: “Difendiamo pace e Costituzione” La Cgil e i sindacati di base hanno già avverito il Paese, o meglio, il governo Meloni: "Se le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla verra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Global Sumud Flotilla, Cgil annuncia sciopero generale: “Bloccheremo tutto se imbarcazioni verranno bloccate o attaccate da Israele"

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

"Sciopero generale tempestivo se bloccano o attaccano la Flotilla": la minaccia della Cgil - L'assemblea generale del principale sindacato italiano ha condiviso la proposta avanzata dal segretario Maurizio Landini

Global Sumud Flotilla, la docente portavoce Maria Elena Delia: "In un mondo normale il Paese non sarebbe in mano a Meloni" - La Global Sumud Flotilla, l'iniziativa umanitaria che ha l'obiettivo, attraverso imbarcazioni, di portare aiuti a Gaza rompendo il blocco navale israeliano che coinvolge 40 barche di oltre 40 Paesi