Global Sumud Flotilla abbordata subito sciopero generale nel capoluogo ligure | 3.000 in piazza bloccati i varchi portuali e il casello di Genova Ovest | Foto | Video

Ilsecoloxix.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manifestazione a Genova dopo l'abbordaggio dei vascelli da parte di navi israeliane. Nel capoluogo presidio al varco Albertazzi, poi il corteo verso Genova Ovest. Mobilitazioni anche alla Spezia, a Imperia e a Savona. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

global sumud flotilla abbordata subito sciopero generale nel capoluogo ligure 3000 in piazza bloccati i varchi portuali e il casello di genova ovest foto video

© Ilsecoloxix.it - Global Sumud Flotilla abbordata, subito sciopero generale nel capoluogo ligure: 3.000 in piazza, bloccati i varchi portuali e il casello di Genova Ovest | Foto | Video

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

global sumud flotilla abbordataGlobal Sumud Flotilla abbordata, manifestazione a Genova. Appello degli attivisti alla mobilitazione - Manifestazione a Genova dopo l'abbordaggio dei vascelli da parte di navi israeliane. Segnala ilsecoloxix.it

global sumud flotilla abbordataLa Global Sumud Flotilla abbordata, Israele: "Greta e i suoi amici stanno bene" - Sumud sono già state fermate e i loro passeggeri sono stati trasferiti in un porto israeliano. Si legge su youtg.net

Cerca Video su questo argomento: Global Sumud Flotilla Abbordata