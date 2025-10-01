Global Sumud Flotilla abbordata subito sciopero generale a Genova | bloccati i varchi portuali | Foto | Video

Ilsecoloxix.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manifestazione a Genova dopo l'abbordaggio dei vascelli da parte di navi israeliane. Nel capoluogo presidio al varco Albertazzi, poi il corteo verso Genova Ovest. Mobilitazioni anche alla Spezia, a Imperia e a Savona. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

global sumud flotilla abbordata subito sciopero generale a genova bloccati i varchi portuali foto video

© Ilsecoloxix.it - Global Sumud Flotilla abbordata, subito sciopero generale a Genova: bloccati i varchi portuali | Foto | Video

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

global sumud flotilla abbordataFlotilla abbordata, “19 imbarcazioni intercettate da Israele, 23 in navigazione verso la Striscia di Gaza” - Su 44 barche della missione, 23 risultano tuttora in navigazione verso la Striscia di Gaza, mentre 2 sembrano aver cambiato rotta ... Scrive ilsecoloxix.it

global sumud flotilla abbordataGlobal Sumud Flotilla abbordata, manifestazione a Genova. Appello degli attivisti alla mobilitazione - Manifestazione a Genova dopo l'abbordaggio dei vascelli da parte di navi israeliane. Riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Global Sumud Flotilla Abbordata