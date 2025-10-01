Global Sumud Flotilla abbordata manifestazione a Genova Gli attivisti bloccano il porto Mobilitazione anche alla Spezia

Manifestazione a Genova dopo l'abbordaggio dei vascelli da parte di navi israeliane. Presidio davanti alla sede di Music for Peace e al varco Albertazzi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

