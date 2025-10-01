Global Flotilla proteste in tutta Italia | sciopero generale anche nel settore pubblico di Cgil e Usb per venerdì 3 ottobre

La Cgil ha annunciato per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà tutti i settori, pubblici e privati. L’iniziativa si svolgerà per l’intera giornata ed è stata proclamata, si legge nella nota del sindacato, “in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Le opposizioni al governo: "Difenda gli attivisti della Global Flotilla"

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

AGGREDITA LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA 3 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE ISRAELE ATTACCA IL DIRITTO INTERNAZIONALE. ORA È IL MOMENTO DI BLOCCARE TUTTO. IL 3 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE A PARTIRE DA SUBITO MOBILITAZ

LIVE La Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza. Le immagini in diretta dalle barche

Abbordaggio alla Global Sumud Flotilla da parte di Israele, cosa sappiamo finora - Le comunicazioni sono interrotte e le condizioni delle persone a bordo sono sconosciute. Riporta wired.it

Cortei e proteste dopo l'abbordaggio della Flotilla. A Roma in marcia verso la stazione Termini, a Bologna minacciata chiusura del porto - Scattano proteste e manifestazioni dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte di navi militari, nella rotta verso Gaza. Secondo gds.it