Glioblastoma convegno sulle strategie terapeutiche innovative
Si è svolta nell'aula Magna “Vittorio Ricevuti” del Polo Papardo la Giornata di Divulgazione Scientifica dal titolo “Strategie terapeutiche innovative nel glioblastoma: focus sugli approcci molecolari e clinici”, L’iniziativa,nell’ambito del Progetto Prin Pnrr "Novel pharmacological perspectives. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: glioblastoma - convegno
Ieri nella splendida cornice di Palazzo Valentini ho portato i saluti del Municipio Roma IV al convegno “Sex and the Cancer”, organizzato da "Mamanonmama" con la sua Presidente, la meravigliosa Amalia Vetromile. Il cancro colpisce duramente le don - facebook.com Vai su Facebook
#CONVEGNO [08.10] Breast Cancer in Autumn 2025 - 3rd edition: un momento di confronto sul tumore alla mammella, con responsabile scientifica Ornella Garrone - direttrice dell’#Oncologia Medica di #PoliclinicoMi ?https://shorturl.at/5B0C2 #TumoreMam - X Vai su X
Nuove strategie terapeutiche per il cancro, un convegno ai Lincei (di G. Melino) - Sebbene la diagnosi e la terapia delle neoplasie sia nettamente migliorata negli ultimi anni, il numero della vittime rimane purtroppo elevatissimo, mantenendo il cancro tra le primissime cause di ... Scrive huffingtonpost.it
Tumore. Studio internazionale apre nuove frontiere terapeutiche per il trattamento del Glioblastoma - Lo studio, frutto della collaborazione tra la Sapienza e il Wistar Institute, rivela il meccanismo di riprogrammazione metabolica di una specifica popolazione di neutrofili presenti nel microambiente ... Riporta quotidianosanita.it