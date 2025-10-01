Gli Usa in shutdown | i democratici fanno saltare il banco sulla sanità E mettono a rischio 750mila lavoratori

A mezzanotte gli Usa sono entrati in shutdown, con il conseguente congelamento di una parte dell’amministrazione federale. Questo vuol dire che molte persone perderanno il lavoro e che tanti cittadini si troveranno in difficoltà per il malfunzionamento dei servizi pubblici: si parla di 750mila dipendenti federali a rischio. Sul sito web della Casa Bianca viene mostrato un contatore arrivato a zero con la didascalia che indica le responsabilità dei democratici per la situazione. Inoltre, in un post pubblicato sul profilo X della Casa Bianca si legge: “Democrat shutdown”. E in effetti l’amministrazione Trump non ha tutti i torti: con un voto di 55 a 45, i democratici del Senato americano hanno bloccato la proposta di legge dei repubblicani per garantire l’apertura del governo federale ed evitare l’interruzione delle attività previste per il giorno seguente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gli Usa in shutdown: i democratici fanno saltare il banco sulla sanità. E mettono a rischio 750mila lavoratori

In questa notizia si parla di: shutdown - democratici

Usa, cosa succede con lo shutdown. Trump: «Licenzieremo tanta gente. Saranno Democratici»

Usa, nuovo shutdown: Casa Bianca accusa i democratici

Stati Uniti, è cominciato lo #shutdown del governo federale dopo che #Trump, repubblicani e democratici non sono riusciti a trovare un accordo sulla legge di spesa che finanzia il governo. Si stima che circa 750.000 dipendenti potrebbero essere messi in con - X Vai su X

Casa Bianca ordina ad agenzie di procedere con "chiusura ordinata". Dallo Studio Ovale, il presidente americano Donald Trump ha attribuito ai democratici la responsabilità dello shutdown. - facebook.com Vai su Facebook

Gli Usa in shutdown, Trump minaccia licenziamenti di massa: cosa succede - Negli Stati Uniti è scattato il blocco delle attività governative non essenziali dopo la mancata approvazione della legge di spesa. Segnala today.it

USA Shutdown 2025: crisi al Congresso e scontro politico tra Trump e i democratici - Negli Stati Uniti è ufficialmente scattato lo shutdown del governo federale, entrato in vigore a mezzanotte (le 6 del mattino in Italia), con il conseguente blocco di una parte ... Da msn.com