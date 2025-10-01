Gli Usa in shutdown | i democratici fanno saltare il banco sulla sanità E mettono a rischio 750mila lavoratori

Secoloditalia.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A mezzanotte gli Usa sono entrati in shutdown, con il conseguente congelamento di una parte dell’amministrazione federale. Questo vuol dire che molte persone perderanno il lavoro e che tanti cittadini si troveranno in difficoltà per il malfunzionamento dei servizi pubblici: si parla di 750mila dipendenti federali a rischio. Sul sito web della Casa Bianca viene mostrato un contatore arrivato a zero con la didascalia che indica le responsabilità dei democratici per la situazione. Inoltre, in un post pubblicato sul profilo X della Casa Bianca si legge: “Democrat shutdown”. E in effetti l’amministrazione Trump non ha tutti i torti: con un voto di 55 a 45, i democratici del Senato americano hanno bloccato la proposta di legge dei repubblicani per garantire l’apertura del governo federale ed evitare l’interruzione delle attività previste per il giorno seguente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

gli usa in shutdown i democratici fanno saltare il banco sulla sanit224 e mettono a rischio 750mila lavoratori

© Secoloditalia.it - Gli Usa in shutdown: i democratici fanno saltare il banco sulla sanità. E mettono a rischio 750mila lavoratori

In questa notizia si parla di: shutdown - democratici

Usa, cosa succede con lo shutdown. Trump: «Licenzieremo tanta gente. Saranno Democratici»

Usa, nuovo shutdown: Casa Bianca accusa i democratici

usa shutdown democratici fannoGli Usa in shutdown, Trump minaccia licenziamenti di massa: cosa succede - Negli Stati Uniti è scattato il blocco delle attività governative non essenziali dopo la mancata approvazione della legge di spesa. Segnala today.it

usa shutdown democratici fannoUSA Shutdown 2025: crisi al Congresso e scontro politico tra Trump e i democratici - Negli Stati Uniti è ufficialmente scattato lo shutdown del governo federale, entrato in vigore a mezzanotte (le 6 del mattino in Italia), con il conseguente blocco di una parte ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Usa Shutdown Democratici Fanno