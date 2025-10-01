Gli Usa entrano ufficialmente in shutdown

Metropolitanmagazine.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti sono entrati alla mezzanotte locale (le 6 in Italia) ufficialmente in shutdown, con conseguente congelamento di parte dell’amministrazione federale. È la prima volta che accade in sette anni e al momento non c’è una soluzione in vista per l’impasse di bilancio al Congresso americano tra i repubblicani di Donald Trump e l’opposizione democratica. Con un voto di 53 a 47, i repubblicani hanno infatti bocciato la proposta dell’opposizione che prevedeva l’estensione dei sussidi dell’Obamacare, destinati a scadere alla fine dell’anno, e l’annullamento di altri tagli all’assistenza sanitaria apportati dal One Big Beautiful Bill di Donald Trump. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

gli usa entrano ufficialmente in shutdown

© Metropolitanmagazine.it - Gli Usa entrano ufficialmente in shutdown

In questa notizia si parla di: entrano - ufficialmente

In Usa entrano ufficialmente in vigore i dazi sui pacchi

In Usa entrano ufficialmente in vigore i dazi sui pacchi

Zootropolis 2: Andy Samberg e Macaulay Culkin entrano ufficialmente nel cast del sequel Disney!

usa entrano ufficialmente shutdownShutdown negli Usa, cosa è: governo federale paralizzato. Licenziamenti di massa, Trump: «Non abbiamo scelta» - Gli Stati Uniti sono ufficialmente entrati in shutdown alla mezzanotte di Washington, le sei del mattino in Italia. Riporta msn.com

usa entrano ufficialmente shutdownGli Usa in shutdown, limiti alla spesa pubblica e licenziamenti - Gli Stati Uniti sono entrati alla mezzanotte locale (le 6 in Italia) ufficialmente in shutdown, con conseguente congelamento di parte dell’amministrazione ... Riporta gds.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Entrano Ufficialmente Shutdown