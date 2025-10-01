Gli Usa accelerano sulla riforma dell’export militare per intercettare il riarmo europeo I dettagli

Gli Stati Uniti stanno spingendo sull’acceleratore per esportare i loro sistemi d’arma all’estero. Al Congresso è infatti in corso il tentativo più ambizioso degli ultimi decenni di aggiornare le regole sull’export militare, con l’obiettivo di rendere più “appetibili” gli armamenti made in Usa per i partner di Washington. Questo riguarda in particolar modo gli Alleati europei, chiamati a rimpinguare gli arsenali svuotati dal sostegno a Kyiv e a rispettare i nuovi target di spesa fissati dall’Alleanza Atlantica al summit dell’Aja. Con questa mossa, Washington mira a restare il principale fornitore di sicurezza per gli Stati europei. 🔗 Leggi su Formiche.net

