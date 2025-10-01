' Gli uomini pesce' arriva a Portomaggiore incontro con Wu Ming 1 e i personaggi del suo romanzo

A quasi un anno dalla sua uscita, prosegue l'interminabile tour che porta 'Gli uomini pesce' in giro per tutta l’Italia e ovviamente anche nel ferrarese, luogo di ambientazione del romanzo scritto da Wu Ming 1. Lo scrittore torna nel territorio natio con una presentazione in programma giovedì 2. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

