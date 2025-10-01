Gli stupidi sogni di Morgan
Gli stupidi sogni di Morgan CastaldoSintucci è una commedia che esplora la tensione tra il ridicolo delle fantasie grandiose e il dramma del sentirsi invisibili. É la storia di un sognatore ostinato, pronto a inseguire fino in fondo la sua occasione di gloria. Morgan, eccentrico e tenero, vive. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: stupidi - sogni
Tutti pazzi per "Gli stupidi sogni di Morgan" di Castaldo/Sintucci! È stato un piacere ospitare a FU ME 2025 il debutto di questo spettacolo ? - facebook.com Vai su Facebook