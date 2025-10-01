Gli stupidi sogni di Morgan

Cesenatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli stupidi sogni di Morgan CastaldoSintucci è una commedia che esplora la tensione tra il ridicolo delle fantasie grandiose e il dramma del sentirsi invisibili. É la storia di un sognatore ostinato, pronto a inseguire fino in fondo la sua occasione di gloria. Morgan, eccentrico e tenero, vive. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stupidi - sogni

"Gli stupidi sogni di Morgan"

Cerca Video su questo argomento: Stupidi Sogni Morgan