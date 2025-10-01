Gli stupidi sogni di Morgan
Gli stupidi sogni di Morgan CastaldoSintucci è una commedia che esplora la tensione tra il ridicolo delle fantasie grandiose e il dramma del sentirsi invisibili. É la storia di un sognatore ostinato, pronto a inseguire fino in fondo la sua occasione di gloria. Morgan, eccentrico e tenero, vive. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
MICHRO, la rassegna teatrale di Theatro a Cesena Sabato 25 Ottobre GLI STUPIDI SOGNI DI MORGAN Castaldo/Sintucci Morgan è un pupazzo eccentrico, euforico e malinconico insieme. Il simbolo di una generazione di outsider. Martedì 18 Novembr
– Qualcuno ha detto che non sono i sogni non realizzati ma quelli non fatti a rendere futile e stupida un'esistenza. Mi è sempre piaciuta questa frase. – Me ne ricorda un'altra, la dice Clint Eastwood ne I ponti di Madison County.