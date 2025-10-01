Gli studenti dell' Accademia di Belle Arti di Ravenna in mostra con Libri d' artista omaggio al poeta Tito Balestra

In occasione della 21esima Giornata del Contemporaneo, sabato 4 ottobre la Fondazione Tito Balestra inaugura la mostra "Tra parola e immagine: Libri d’artista per Tito Balestra", a cura di Jessica Ferro e realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Il tema scelto per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

