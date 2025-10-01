Gli studenti del Collettivo Autorganizzato Universitario bloccano anche il polo Beato Pellegrino
Oggi, mercoledì 1 ottobre, gli studenti del Cau - Collettivo Autorganizzato Universitario di Padova hanno bloccato l’accesso al Polo Beato Pellegrino, appendendo striscioni e delimitando l’ingresso con nastro rosso. Successivamente sono entrati nelle aule interrompendo le lezioni per spiegare le. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: studenti - collettivo
Bologna, occupata la facoltà di giurisprudenza. Gli studenti del collettivo "Cambiare rotta" a sostegno della Flotilla pro Gaza chiedono la rescissione degli accordi con Israele - facebook.com Vai su Facebook
Alcuni studenti del collettivo Cambiare Rotta hanno interrotto la seduta del Senato accademico dell’Università di Torino. Hanno chiesto "una posizione concreta contro lo Stato di Israele e di riconoscere il genocidio in Palestina, rompendo tutti gli accordi" #Pal - X Vai su X
Sostegno alla Palestina, gli studenti universitari occupano Sociologia - Gli studenti del Collettivo autorganizzato universitario di Padova hanno bloccato l’accesso al Polo Beato Pellegrino, appendendo striscioni e delimitando l’ingresso con nastro rosso. Da rainews.it
Flotilla, studenti occupano l’Università Federico II a Napoli: “Pronti a bloccare tutto se Israele ferma la missione” - Presidio permanente con tende e bandiere: "Pronti a bloccare tutto se Israele ferma la missione umanitaria verso Gaza" ... Si legge su ilfattoquotidiano.it