Gli studenti del Collettivo Autorganizzato Universitario bloccano anche il polo Beato Pellegrino

Oggi, mercoledì 1 ottobre, gli studenti del Cau - Collettivo Autorganizzato Universitario di Padova hanno bloccato l’accesso al Polo Beato Pellegrino, appendendo striscioni e delimitando l’ingresso con nastro rosso. Successivamente sono entrati nelle aule interrompendo le lezioni per spiegare le. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it