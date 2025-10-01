Gli insulti degli haters sul mio fisico? Protetta da fan e famiglia Sui social ci vorrebbe più empatia Gaza non è politica ma diritto alla vita | così Sarah Toscano
“ Met Gala ” è il primo album di Sarah Toscano, vincitrice di “ Amici 23 “, che arriva dopo i brani estivi “Perfect” insieme a Carl Brave, “Taki” e l’ultimo “Semplicemente” con Mida, sigla della serie Netflix “Riv4li ”, uscito oggi sulla piattaforma. Nella tracklist del disco in uscita venerdì 3 ottobre, anche “Amarcord”, presentato al Festival di Sanremo 2025 (“ma non penso di tornarci per ora”). Abbiamo incontrato la cantante in centro a Milano per farci raccontare il suo anno di lavoro e sperimentazione. Perché ispirarsi al Met Gala, uno degli eventi più prestigiosi e attesi della moda internazionale? Perché mi piace quell’immaginario, dove sul red carpet sfilano le popstar mondiali che hanno successo ovunque e si presentano con dei look incredibili, in tutto il loro splendore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
“Gli insulti degli haters sul mio fisico? Protetta da fan e famiglia. Sui social ci vorrebbe più empatia. Gaza non è politica, ma diritto alla vita”: così Sarah Toscano - La vincitrice di Amici 23 parla del suo primo album 'Met Gala', degli attacchi sul suo aspetto fisico e dell'importanza dell'empatia ... Secondo ilfattoquotidiano.it
