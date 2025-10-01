Migliaia di utenti ogni settimana cercano disperatamente un modo per entrare nel programma beta di WhatsApp per iOS. La disponibilità limitata, come segnalato da wabetainfo, gestita attraverso TestFlight di Apple con un massimo di 10.000 posti, crea una frustrazione comprensibile. E dove c’è frustrazione e desiderio, i truffatori fiutano l’opportunità. Su Telegram si sta consumando una truffa sofisticata che sta svuotando i portafogli di chi vuole semplicemente testare le nuove funzionalità dell’app di messaggistica più diffusa al mondo. Il meccanismo è diabolicamente semplice nella sua esecuzione, eppure incredibilmente efficace. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Gli hacker di Telegram possono truffarti su WhatsApp: ecco come evitarlo