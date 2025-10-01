Gli hacker di Telegram possono truffarti su WhatsApp | ecco come evitarlo

Screenworld.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Migliaia di utenti ogni settimana cercano disperatamente un modo per entrare nel programma beta di WhatsApp per iOS. La disponibilità limitata, come segnalato da wabetainfo, gestita attraverso TestFlight di Apple con un massimo di 10.000 posti, crea una frustrazione comprensibile. E dove c’è frustrazione e desiderio, i truffatori fiutano l’opportunità. Su Telegram si sta consumando una truffa sofisticata che sta svuotando i portafogli di chi vuole semplicemente testare le nuove funzionalità dell’app di messaggistica più diffusa al mondo. Il meccanismo è diabolicamente semplice nella sua esecuzione, eppure incredibilmente efficace. 🔗 Leggi su Screenworld.it

gli hacker di telegram possono truffarti su whatsapp ecco come evitarlo

© Screenworld.it - Gli hacker di Telegram possono truffarti su WhatsApp: ecco come evitarlo

In questa notizia si parla di: hacker - telegram

Non fidarti delle risposte dei chatbot IA, possono truffarti - 1, forniscono l’indirizzo web corretto di aziende solo nel 66% dei casi: il resto delle risposte espone gli utenti a rischi di phishing, ... Secondo hwupgrade.it

Cerca Video su questo argomento: Hacker Telegram Possono Truffarti