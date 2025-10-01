Gli eventi dal 3 al 9 Ottobre 2025 della Sovraintendenza Capitolina

La settimana in arrivo è scandita da tante nuove attività promosse nei musei e sul territorio da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali: dalle visite agli incontri, dai laboratori fino alle nuove mostre in apertura, e inoltre aperture straordinarie e itinerari nei musei e sul territorio, ecco alcune proposte dal 3 al 9 ottobre, molte delle quali gratuite per tutti o accessibili con Roma MIC Card. Ai Mercati di Traiano Musei dei Fori Imperiali, dal 9 ottobre al 1° febbraio 2026 la mostra 1350. Il Giubileo senza papa ripercorre le vicende legate al Giubileo del 1350, il secondo Giubileo della storia dopo quello proclamato da Bonifacio VIII nel 1300 e segnato dall’assenza del pontefice da Roma, che in quegli anni risiedeva ad Avignone. 🔗 Leggi su Funweek.it