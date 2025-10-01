Tempo di lettura: 3 minuti Oggi, presso l’Aula Magna del Tribunale di Avellino, è stata presentata l’applicazione ufficiale dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, realizzata in collaborazione con Lefebvre Giuffrè, leader in Italia nell’offerta di soluzioni editoriali digitali di ultima generazione per le aree professionali legale, fiscale, lavoro e per le aziende. L’applicazione, parte di una più ampia iniziativa proposta sia in Campania che su scala nazionale, è stata ideata per mettere a disposizione degli iscritti all’Ordine uno strumento di informazione in tempo reale, capace non solo di fungere da canale di comunicazione diretto con l’ODA, ma anche di garantire aggiornamenti costanti sugli sviluppi normativi, sulle comunicazioni ufficiali e sui prossimi eventi promossi dall’Ordine e dagli altri enti accreditati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gli Avvocati sposano la tecnologia: nasce l’applicazione