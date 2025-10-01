Domenica, anno 1980, casa della nonna. Una manciata di cugini si ritrova come tutte le domeniche, per il pranzo. Sono nati indicativamente a partire dal 1965, e il più piccolo è appena arrivato. Dopo i saluti d’ordinanza, la prima cosa da fare è andare a prendere le caramelle. La nonna le ha sempre, più tante, più belle, più buone e più varie di quelle che si trovano nelle case di ogni cugino. Il porta caramelle, elegante, d’argento vero, fa bella mostra di sé su una credenza chippendale. Dentro le mani frugano tra le Galatine, le caramelle all’orzo, le Fondenti alla banana e al mandarino, le rosse Rossana (ambitissime), le mou, cercando di non incappare nelle odiatissime caramelle al rabarbaro. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Gli anni Ottanta raccontati dalle caramelle