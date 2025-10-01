Gli Angels sono pronti ad affrontare la stagione 2025-2026 e ne approfittano per celebrare i 40 anni di presidenza di Maurizio Fabbri, uno dei più longevi numeri uno del panorama sportivo. "Cosa mi spinge a continuare? L’amore per la pallacanestro – dichiara il ‘pres’ – E dire che ho iniziato 50 anni fa, con la fondazione della Stella Adriatica a Rimini. Poi sono emigrato a Santarcangelo. Il ricordo più bello? Il raggiungimento della Dna nel 2010". A guidare gli Angels di C ecco Davide Tassinari, tecnico di ritorno a Santarcangelo dopo una parte di carriera passata lontano dalla città. "Emozione incredibile, darò il 300% – dice il coach –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli Angels Santarcangelo ripartono con Davide Tassinari al timone