Un quarto di secolo. Compleanno di rilievo per l’associazione " Amici del Melograno " e per la biblioteca comunale decentrata "Il Melograno" di San Leonardo in Treponzio, frazione di Capannori, che compiono entrambe 25 anni. Il prestigioso traguardo sarà festeggiato sabato 4 ottobre, a partire dalle 16, nei locali della biblioteca dove sarà presente una mostra fotografica del Gruppo Fotografico Compitese e si terrà un intervento musicale a cura della Filarmonica ‘G.Puccini’ di Colle di Compito. In programma vari interventi per ricordare la storia dell’associazione e della biblioteca e un momento conviviale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Gli Amici del Melograno“. In festa per i primi 25 anni