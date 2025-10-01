Gli Amici del Melograno In festa per i primi 25 anni
Un quarto di secolo. Compleanno di rilievo per l’associazione " Amici del Melograno " e per la biblioteca comunale decentrata "Il Melograno" di San Leonardo in Treponzio, frazione di Capannori, che compiono entrambe 25 anni. Il prestigioso traguardo sarà festeggiato sabato 4 ottobre, a partire dalle 16, nei locali della biblioteca dove sarà presente una mostra fotografica del Gruppo Fotografico Compitese e si terrà un intervento musicale a cura della Filarmonica ‘G.Puccini’ di Colle di Compito. In programma vari interventi per ricordare la storia dell’associazione e della biblioteca e un momento conviviale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ieri sera, abbiamo partecipato come tutti gli anni in questo periodo, alla "Cena delle Associazioni" organizzata dagli amici di ANFFAS IL MELOGRANO Come sempre un piacere rivedere tanti amici, ed organizzare sempre qualcosa di bello lungo l'anno per i n - facebook.com Vai su Facebook
